Умеров и Сырский обсудили с главой Минобороны Греции ситуацию с безопасностью в Украине

"Сегодня у меня был телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Александром Сырским по их инициативе", - сообщил Дендиас.

Во время разговора Умеров и Сырский ознакомили греческого министра с ситуацией с безопасностью в Украине.

Помощь Украине от Греции

Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.