ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров та Сирський обговорили з главою Міноборони Греції безпекову ситуацію в Україні

Середа 06 березня 2024 16:36
UA EN RU
Умєров та Сирський обговорили з главою Міноборони Греції безпекову ситуацію в Україні Фото: Олександр Сирський та Рустем Умєров (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Міноборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 6 березня, провели переговори з міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави Міноборони Греції.

"Сьогодні у мене була телефонна розмова з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським з їх ініціативи", - повідомив Дендіас.

Під час розмови Умєров та Сирський ознайомили грецького міністра з безпековою ситуацією в Україні.

Допомога Україні від Греції

Нагадаємо, влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція Рустем Умєров Війна Росії проти України Олександр Сирський
NEWS
ЗСУ на лівобережжі Херсонської області відбили три атаки: ворог втратив 60 осіб
ЗСУ на лівобережжі Херсонської області відбили три атаки: ворог втратив 60 осіб
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію