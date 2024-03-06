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Умеров и Сырский обсудили с главой Минобороны Греции ситуацию с безопасностью в Украине

Среда 06 марта 2024 16:36
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Умеров и Сырский обсудили с главой Минобороны Греции ситуацию с безопасностью в Украине Фото: Александр Сырский и Рустем Умеров (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 6 марта, провели переговоры с министром обороны Греции Никосом Дендиасом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) главы Минобороны Греции.

"Сегодня у меня был телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Александром Сырским по их инициативе", - сообщил Дендиас.

Во время разговора Умеров и Сырский ознакомили греческого министра с ситуацией с безопасностью в Украине.

Помощь Украине от Греции

Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

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Греция Рустем Умеров Война России против Украины Александр Сырский
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