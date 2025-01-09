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Умєров та Остін перед "Рамштайном" обговорили ключові напрями співпраці

Четвер 09 січня 2025 10:36
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Умєров та Остін перед "Рамштайном" обговорили ключові напрями співпраці Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили підготовку до засідання "Рамштайн" та ключові напрями співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Сьогодні лідери коаліцій затверджують «дорожні карти» за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", - розповів Умєров.

За його словами, ці документи були розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами. Вони стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

За даними ЗМІ, США в рамках "Рамштайна" можуть оголосити про значний пакет військової допомоги Україні.

А ось міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що така зустріч у форматі "Рамштайн" може бути останньою.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявляв, що також візьме участь у зустрічі у форматі "Рамштайн".

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