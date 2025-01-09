Умєров та Остін перед "Рамштайном" обговорили ключові напрями співпраці
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили підготовку до засідання "Рамштайн" та ключові напрями співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Сьогодні лідери коаліцій затверджують «дорожні карти» за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", - розповів Умєров.
За його словами, ці документи були розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами. Вони стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери.
Зустріч у форматі "Рамштайн"
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
За даними ЗМІ, США в рамках "Рамштайна" можуть оголосити про значний пакет військової допомоги Україні.
А ось міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що така зустріч у форматі "Рамштайн" може бути останньою.
Водночас, президент України Володимир Зеленський заявляв, що також візьме участь у зустрічі у форматі "Рамштайн".
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