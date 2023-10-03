Умєров та голова Міноборони Естонії обговорили військову співпрацю та допомогу Україні

За словами Умєрова, на зустрічі було обговорено ІТ-коаліцію, яка була започаткована в рамках останньої зустрічі Рамштайн.

Окрім цього було піднято питання підготовки українських військових естонськими інструкторами, їх лікування та реабілітація на території Естонії та перспективи військового співробітництва.

Умєров розповів, що Естонія анонсувала передачу мобільного польового шпиталю Role 2 Україні. Це вже 4 машина, яку передає Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у співпраці з партнерами.

"Вдячний Міністру та всьому естонському народу за незмінну підтримку територіальної цілісності України та масштабну матеріально-технічну допомогу", - написав Умєров.

Допомога Естонії Україні

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

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