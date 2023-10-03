RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умеров и глава Минобороны Эстонии обсудили военное сотрудничество и помощь Украине

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 2 октября, провел встречу с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Умерова, на встрече была обсуждена ИТ-коалиция, которая была начата в рамках последней встречи Рамштайна.

Кроме этого, был поднят вопрос подготовки украинских военных эстонскими инструкторами, их лечение и реабилитация на территории Эстонии и перспективы военного сотрудничества.

Умеров рассказал, что Эстония анонсировала передачу мобильного полевого госпиталя Role 2 Украине. Это уже четыре машины, которую передает Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) в сотрудничестве с партнерами.

"Благодарен Министру и всему эстонскому народу за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и масштабную материально-техническую помощь", - написал Умеров.

Помощь Эстонии Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияРустем УмеровВойна России против Украины