Умєров та Буданов провели нараду щодо обмінів з РФ

"Сьогодні під головуванням Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирила Буданова відбулася робоча нарада Ради штабу щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі", - повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

На нараді обговорили початок реалізації формули обміну "всіх на всіх" для визначених категорій військовослужбовців. Визначили конкретні кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців, а також молодих військових віком до 25 років, які перебувають у ворожому полоні.

Окрему увагу приділили питанню репатріації тіл полеглих воїнів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії.

За словами міністра, усі задіяні структури отримали чіткі завдання.

"Налагоджено комунікацію з російською стороною щодо етапів реалізації домовленостей. Їх виконання - ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій. Працюємо, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся додому. Це - питання державної відповідальності та національної гідності", - зазначив Умєров.