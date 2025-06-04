Умеров и Буданов провели совещание по обменам с РФ

"Сегодня под председательством Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилла Буданова состоялось рабочее совещание Совета штаба по реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле", - сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На совещании обсудили начало реализации формулы обмена "всех на всех" для определенных категорий военнослужащих. Определили конкретные шаги для возвращения тяжелобольных, тяжело раненых бойцов, а также молодых военных в возрасте до 25 лет, находящихся во вражеском плену.

Отдельное внимание уделили вопросу репатриации тел павших воинов, находящихся на временно оккупированных территориях или в России.

По словам министра, все задействованные структуры получили четкие задачи.

"Налажена коммуникация с российской стороной относительно этапов реализации договоренностей. Их выполнение - ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий. Работаем, чтобы каждый украинец, попавший в плен, вернулся домой. Это - вопрос государственной ответственности и национального достоинства", - отметил Умеров.