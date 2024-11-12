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Умєров сподівається на збереження формату "Рамштайн" під час президентства Трампа

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Рустем Умєров підкреслив важливість для України продовження роботи формату "Рамштайн". Він також сподівається на збереження підтримки США за адміністрації Дональда Трампа.

Про це Умєров заявив на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації (ЄБА) у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Умєров розповів про сьогоднішню телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Для нас дуже важливий формат "Рамштайну". Він проводиться щомісяця онлайн/офлайн. Ми хочемо, щоб він тривав. Ми з ним це обговорювали. Ми звернулися до них, щоб вони це обговорили та з новим міністром оборони. Я також надішлю листа, що для нас це важливо", - зазначив глава Міноборони.

За його словами, розмови, які були у президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом, пройшли добре.

Міністр наголосив на важливості принципу "Peace through strength", ("Мир через силу") який має залишатися ключовим.

"Щоб бути сильними - потрібно продовжити підтримку. Ми бачимо, що зараз підготуємо. Також ми ознайомили й президента Трампа з нашим Планом перемоги. Тому сподіваюся, що буде продовження підтримки", - зазначив Умєров.

"Рамштайн"

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться "найближчими тижнями".

Зауважимо що минула зустріч була перенесена через ураган у США. Тоді президент США Джо Байден першим переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн".

Пізніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що "Рамштайн" відбудеться у листопаді.

Пізніше у Білому домі заявили, що не виключають анонсів нової допомоги Україні на "Рамштайні".

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