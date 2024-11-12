Умєров сподівається на збереження формату "Рамштайн" під час президентства Трампа

Умєров розповів про сьогоднішню телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Для нас дуже важливий формат "Рамштайну". Він проводиться щомісяця онлайн/офлайн. Ми хочемо, щоб він тривав. Ми з ним це обговорювали. Ми звернулися до них, щоб вони це обговорили та з новим міністром оборони. Я також надішлю листа, що для нас це важливо", - зазначив глава Міноборони.

За його словами, розмови, які були у президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом, пройшли добре.

Міністр наголосив на важливості принципу "Peace through strength", ("Мир через силу") який має залишатися ключовим.

"Щоб бути сильними - потрібно продовжити підтримку. Ми бачимо, що зараз підготуємо. Також ми ознайомили й президента Трампа з нашим Планом перемоги. Тому сподіваюся, що буде продовження підтримки", - зазначив Умєров.