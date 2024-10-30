Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн"

Задля миру Україна пропонує лише ті ідеї, які реально допоможуть цьому. Вже відомо контури зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

За його словами, Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе досягти справжнього миру. Зокрема, не втомлюється це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим.

"Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими", - сказав Зеленський.

Перенесення "Рамштайну"

На початку жовтня повідомлялось, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн".

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.

Але прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що "Рамштайн" відбудеться у листопаді, варто зауважити, що у США на початку листопада відбудуться президентські вибори - вони призначені на 5 листопада. Можливо, "Рамштайн" відбудеться до цієї дати.