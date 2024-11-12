Умеров надеется на сохранение формата "Рамштайн" во время президентства Трампа

Умеров рассказал о сегодняшнем телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Для нас очень важный формат "Рамштайна". Он проводится ежемесячно онлайн/офлайн. Мы хотим, чтобы он продолжался. Мы с ним это обсуждали. Мы обратились к ним, чтобы они это обсудили и с новым министром обороны. Я также пришлю письмо, что для нас это важно", - отметил глава Минобороны.

По его словам, разговоры, которые были у президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом, прошли хорошо.

Министр подчеркнул важность принципа "Peace through strength", ("Мир через силу") который должен оставаться ключевым.

"Чтобы быть сильными - нужно продолжить поддержку. Мы видим, что сейчас подготовим. Также мы ознакомили и президента Трампа с нашим Планом победы. Поэтому надеюсь, что будет продолжение поддержки", - отметил Умеров.