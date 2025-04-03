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Умєров розповів міністрам оборони ЄС, чого найбільше потребує Україна

Європа, Четвер 03 квітня 2025 13:40
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Умєров розповів міністрам оборони ЄС, чого найбільше потребує Україна Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі Україна найбільше потребує підтримки та посилення. Зокрема, країна потребує допомоги у кількох ключових напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Сьогодні звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС", - розповів він.

За словами міністра, зараз, як ніколи раніше, необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати дії у безпековій сфері.

"Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", - зазначив Умєров.

Разом із союзниками зосереджені на трьох ключових цілях:

  • утримання лінії фронту;
  • захист українського неба - створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;
  • розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

Міністр також наголосив про те, що більше зброї для України означає коротший шлях до миру. Тому Україні потрібна підтримка в ключових напрямках:

  • боєприпаси;
  • ракети великої дальності;
  • бронетехніка;
  • авіація;
  • засоби протиповітряної оборони.

"Окрему увагу приділив питанням оборонної промисловості. Посилення спроможностей українського ВПК - це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору", - додав міністр.

За його словами, Україна відкрита до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах, Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС.

"Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему. Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва - це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - резюмував Умєров.

Допомога Україні від Європи

Країни ЄС допомагають Україні в боротьбі з агресією РФ від початку вторгнення.

Зокрема, наступного тижня, у понеділок, 7 квітня, глава Міністерства оборони Естонії прибуде до Києва, щоб підтвердити підтримку Україні.

При цьому як раніше зазначав інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, навряд чи Європа зможе повністю замінити Україні допомогу від США. Оскільки є критичні поставки, заміни яким у Європі немає.

Нагадаємо, днями Україна в рамках програми Ukraine Facility, отримала черговий транш допомоги. Розмір підтримки склав 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів).

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