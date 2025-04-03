Умєров розповів міністрам оборони ЄС, чого найбільше потребує Україна

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Сьогодні звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС", - розповів він.

За словами міністра, зараз, як ніколи раніше, необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати дії у безпековій сфері.

"Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", - зазначив Умєров.

Разом із союзниками зосереджені на трьох ключових цілях:

утримання лінії фронту;

захист українського неба - створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;

розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

Міністр також наголосив про те, що більше зброї для України означає коротший шлях до миру. Тому Україні потрібна підтримка в ключових напрямках:

боєприпаси;

ракети великої дальності;

бронетехніка;

авіація;

засоби протиповітряної оборони.

"Окрему увагу приділив питанням оборонної промисловості. Посилення спроможностей українського ВПК - це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору", - додав міністр.

За його словами, Україна відкрита до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах, Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС.

"Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему. Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва - це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - резюмував Умєров.