Умеров рассказал министрам обороны ЕС, в чем больше всего нуждается Украина

Сейчас Украина больше всего нуждается в поддержке и усилении. В частности, страна нуждается в помощи в нескольких ключевых направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Сегодня обратился к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза, которое проходит в Варшаве в рамках председательства Польши в Совете ЕС", - рассказал он.

По словам министра, сейчас, как никогда ранее, необходимо совместно укреплять Украину, усиливать давление на Россию и координировать действия в сфере безопасности.

"Мы имеем четкий план действий, направленный на принуждение России к реальным переговорам", - отметил Умеров.

Вместе с союзниками сосредоточены на трех ключевых целях:

удержание линии фронта;

защита украинского неба - создание мощной системы ПВО для безопасности городов, экономики и армии;

развитие дальнобойных возможностей для поражения логистики и уничтожения наступательного потенциала врага.

Министр также отметил, что больше оружия для Украины означает более короткий путь к миру. Поэтому Украине нужна поддержка в ключевых направлениях:

боеприпасы;

ракеты большой дальности;

бронетехника;

авиация;

средства противовоздушной обороны.

"Отдельное внимание уделил вопросам оборонной промышленности. Усиление возможностей украинского ВПК - это вклад в безопасность не только Украины, но и всего европейского пространства", - добавил министр.

По его словам, Украина открыта к совместным проектам - как по "датской модели", так и в других форматах, Украина также готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС.

"Наша стратегическая цель - полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему. Расширение военной помощи и развитие совместного производства - это путь к справедливому и длительному миру в Украине и на всем континенте", - резюмировал Умеров.