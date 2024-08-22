Умєров розповів конгресменам США про цілі України на прикордонні РФ

Метою Сил оборони України у ході операцій на території РФ у прикордонних районах є, зокрема, зниження для ворога можливостей атакувати населені пункти на українській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

Український чиновник в ході зустрічі у Києві з делегацією Палати представників Конгресу США під час їхнього візиту в Україну зазначив, що поінформував американських партнерів "про поточну ситуацію на фронті, зокрема у прилеглих до Сумщини територіях".

"Наші цілі там - очистити прикордоння від російських військових загроз й унеможливить ворожі обстріли та атаки на наші міста й села", - розповів міністр.

Зазначимо, що з Сумською областю межують через державний кордон три російські регіони: Брянська, Курська та Бєлгородська області.

Крім того, Умєров під час зустрічі з конгресменами Робертом Віттменом (представник Республіканської партії) та Девідом Троуном (Демократична партія) висловив вдячність "за всебічну двопартійну підтримку Сполучених Штатів".

Глава Міноборони України додав, що сторони також обговорили важливі потреби ЗСУ.

"Наголосив на необхідності отримання швидкого дозволу від союзників на повне використання далекобійної зброї по цілях на території Росії. Це питання захисту наших мирних міст та сіл", - акцентував Умєров.

Він додав, що під час переговорів сторони окремо обговорили підготовку до найближчої зустрічі у форматі "Рамштайн", а також те, як "зробити її максимально ефективною".

Переговори глави Міноборони України Рустема Умєрова з делегацією Палати представників Конгресу США (фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Операція ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, з 6 серпня триває військова операція українських захисників на території Курської області у РФ. 20 серпня головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України розширили свою зону контролю до 1263 кв. км у цьому регіоні. Також повідомлялося, що ЗСУ взяли під контроль 93 населені пункти у Курській області.

Додамо, нещодавно українські сили створили військову комендатуру у Курській області.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що однією з цілей операції у цьому російському регіоні є поповнення обмінного фонду.

Додамо, 15 серпня представник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що у прикордонних областях РФ, включно з Курською, ЗСУ вирішують виключно завдання, пов'язані із забезпеченням безпеки. Він наголосив, що Україна не зацікавлена в окупації цих територій.