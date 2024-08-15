У Зеленського назвали цілі операції ЗСУ в Курській області

У прикордонних регіонах Росії, включно з Курською областю, українці вирішують виключно завдання, пов'язані із забезпеченням безпеки. Україна не зацікавлена в окупації цих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка у X .

Водночас Подоляк зауважив, що Україна натомість зацікавлена у фактичному знищенні багатьох російських військових об'єктів, витісненні залишків російських військ за лінії, які дають змогу наносити артилерійські та балістичні ракетні удари по українській території.

Також радник голови ОП назвав за мету формування пояса безпеки навколо кордонів України і знищення військової логістики та інфраструктури (включно з базами зберігання, навчальними центрами, місцями зосередження техніки).

Водночас Подоляк наголосив, що Україна і Росія ведуть різні війни, які мають чіткі юридичні визначення.

"Якщо Росія свідомо напала на Україну з метою вбивства мирних мешканців та окупації її території, що є безумовним воєнним злочином, то Україна веде винятково оборонну війну, в тому числі на території агресора для забезпечення захисту власного населення, що є її безумовним правом", - зауважив він.