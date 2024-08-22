Умеров рассказал конгрессменам США о целях Украины на приграничье РФ

Целью Сил обороны Украины в ходе операций на территории РФ в приграничных районах является, в частности, снижение для врага возможностей атаковать населенные пункты на украинской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Украинский чиновник в ходе встречи в Киеве с делегацией Палаты представителей Конгресса США во время их визита в Украину отметил, что проинформировал американских партнеров "о текущей ситуации на фронте, в том числе на прилегающих к Сумской области территориях".

"Наши цели там - очистить приграничье от российских военных угроз и исключить возможность вражеских обстрелов и атак на наши города и села", - рассказал министр.

Отметим, что с Сумской областью граничат через государственную границу три российских региона: Брянская, Курская и Белгородская области.

Кроме того, Умеров во время встречи с конгрессменами Робертом Уиттменом (представитель Республиканской партии) и Дэвидом Троуном (Демократическая партия) выразил благодарность "за всестороннюю двухпартийную поддержку Соединенных Штатов".

Глава Минобороны Украины добавил, что стороны также обсудили важные потребности ВСУ.

"Обратил внимание на необходимость получения быстрого разрешения от союзников на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России. Это вопрос защиты наших мирных городов и сел", - акцентировал Умеров.

Он добавил, что в ходе переговоров стороны отдельно обсудили подготовку к ближайшей встрече в формате "Рамштайн", а также то, как "сделать ее максимально эффективной".

Переговоры главы Минобороны Украины Рустема Умерова с делегацией Палаты представителей Конгресса США (фото: t.me/ministry_of_defense_ru)

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, с 6 августа продолжается военная операция украинских защитников на территории Курской области в РФ. 20 августа главнокомандующий Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины расширили свою зону контроля до 1263 кв. км в этом регионе. Также сообщалось, что ВСУ взяли под контроль 93 населенных пункта в Курской области.

Недавно украинские силы создали военную комендатуру в Курской области.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что одной из целей операции в этом российском регионе является пополнение обменного фонда.

Добавим, 15 августа представитель Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в приграничных областях РФ, включая Курскую, ВСУ решают исключительно задачи, связанные с обеспечением безопасности. Он подчеркнул, что Украина не заинтересована в оккупации этих территорий.