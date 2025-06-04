Умєров розкрив деталі майбутніх інвестицій "Рамштайну" в зброю для України

Умєров розповів, що українські партнери запитали його, чи може Україна побудувати підприємства в їхніх країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю.

"Я завжди говорив про це і ми домовилися з партнерами про те, що зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні допоки триватиме війна. У нас ще немає назв цих спільних компаній. Але це буде називатися інвестицією "Рамштайну" в промисловість", - пояснив він.

За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а ми будемо будувати підприємства в інших країнах.

Водночас Умєров згадав і про те, що дрони, що були виготовлені в Україні вже змінили суть війни.

"Українські дрони змінили суть війни і зможуть змінити підготовку країн-членів "Рамштайну" до майбутнього. То ж ми сподіваємося, що це буде підтримано програмою ЄС на 50 млрд євро на виробництво. І наші партнери готові просуватися вперед", - додав міністр.