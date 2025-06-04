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Умєров чекає хороших анонсів для України після сьогоднішнього "Рамштайна"

Брюссель, Середа 04 червня 2025 16:44
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Умєров чекає хороших анонсів для України після сьогоднішнього "Рамштайна" Фото: Рустем Умєров, глава Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що після сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" будуть хороші новини.

Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив перед початком "Рамштайна".

Глава Міноборони наголосив, що Україна хоче миру. Зокрема, країна підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа про перемир'я з Росією. Також Україна постійно посилає свої команди на переговори з росіянами. Але все відбувається по-старому.

"Ми дякуємо всім державам за підтримку. Після сьогоднішнього ("Рамштайна", - ред.) у нас будуть також, сподіваємося, хороші анонси, у нас будуть хороші засідання. Ми сподіваємося, що зможемо досягти єдності, показати нашу стійкість", - додав Умєров.

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбувається вже 28-а зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

На зустріч уперше не поїхав глава Пентагону. Представник Пентагону Кінгслі Вілсон пояснив це тим, що у Піта Хегсета дуже завантажений графік.

Детальніше про новий "Рамштайн" - в матеріалі РБК-Україна.

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Рустем Умєров Допомога Україні Зустріч Рамштайн
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