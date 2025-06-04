Умєров чекає хороших анонсів для України після сьогоднішнього "Рамштайна"

Україна очікує, що після сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" будуть хороші новини.

Як передає РБК-Україна , про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив перед початком "Рамштайна".

Глава Міноборони наголосив, що Україна хоче миру. Зокрема, країна підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа про перемир'я з Росією. Також Україна постійно посилає свої команди на переговори з росіянами. Але все відбувається по-старому.

"Ми дякуємо всім державам за підтримку. Після сьогоднішнього ("Рамштайна", - ред.) у нас будуть також, сподіваємося, хороші анонси, у нас будуть хороші засідання. Ми сподіваємося, що зможемо досягти єдності, показати нашу стійкість", - додав Умєров.