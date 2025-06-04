Умеров раскрыл детали будущих инвестиций "Рамштайн" в промышленность Украины

Умеров рассказал, что украинские партнеры спросили его, может ли Украина построить предприятия в их странах для того, чтобы обеспечивать их определенным оружием.

"Я всегда говорил об этом и мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине пока будет продолжаться война. У нас еще нет названий этих совместных компаний. Но это будет называться инвестицией "Рамштайн" в промышленность", - пояснил он.

По словам министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а мы будем строить предприятия в других странах.

В то же время Умеров вспомнил и о том, что дроны, которые были изготовлены в Украине уже изменили суть войны.

"Украинские дроны изменили суть войны и смогут изменить подготовку стран-членов "Рамштайн" к будущему. Поэтому мы надеемся, что это будет поддержано программой ЕС на 50 млрд евро на производство. И наши партнеры готовы продвигаться вперед", - добавил министр.