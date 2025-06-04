Умеров раскрыл детали будущих инвестиций "Рамштайн" в промышленность Украины

Украина обсудила с партнерами совместное строительство предприятий для производства оружия. Однако есть условие данного сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы министерства обороны Украины Рустема Умерова.
Умеров рассказал, что украинские партнеры спросили его, может ли Украина построить предприятия в их странах для того, чтобы обеспечивать их определенным оружием.
"Я всегда говорил об этом и мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине пока будет продолжаться война. У нас еще нет названий этих совместных компаний. Но это будет называться инвестицией "Рамштайн" в промышленность", - пояснил он.
По словам министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а мы будем строить предприятия в других странах.
В то же время Умеров вспомнил и о том, что дроны, которые были изготовлены в Украине уже изменили суть войны.
"Украинские дроны изменили суть войны и смогут изменить подготовку стран-членов "Рамштайн" к будущему. Поэтому мы надеемся, что это будет поддержано программой ЕС на 50 млрд евро на производство. И наши партнеры готовы продвигаться вперед", - добавил министр.
Напомним, сегодня, 4 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась уже 28-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Стоит заметить, что на этот раз впервые поехал не глава Пентагона, а представитель Пентагона Кингсли Уилсон. По его словам, у Пита Гегсета очень загруженный график.
Подробнее о том, что известно о новом "Рамштайн", можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время стоит отметить, что Умеров ждет хороших анонсов для Украины после сегодняшнего "Рамштайна".
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