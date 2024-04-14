UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом, але ЗСУ зривають ці плани

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута. Але українські військові зривають ці плани ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута. Попри чисельну перевагу противника ми ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою", - розповів міністр.

Умєров додав, що відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку, які дають відсіч агресору, та нагородив військовослужбовців які відзначилися у тяжких боях.

Ситуація під Бахмутом

Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, росіянам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Крім того, нещодавно в мережі поширювалася інформація про захоплення села Богданівка у Бахмутському районі. Але в Міноборони це заперечили і заявили, що Богданівка залишається під контролем ЗСУ, але там йдуть важкі бої.

Більше про ситуацію на фронті станом на 14 квітня - читайте в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутРустем УмєровВійна Росії проти України