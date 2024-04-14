Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом, але ЗСУ зривають ці плани

Ситуація під Бахмутом

Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, росіянам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Крім того, нещодавно в мережі поширювалася інформація про захоплення села Богданівка у Бахмутському районі. Але в Міноборони це заперечили і заявили, що Богданівка залишається під контролем ЗСУ, але там йдуть важкі бої.

Більше про ситуацію на фронті станом на 14 квітня - читайте в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.

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