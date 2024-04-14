Умеров: россияне хотят прорваться под Бахмутом, но ВСУ срывают эти планы

Ситуация под Бахмутом

Как заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Захват города создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.

Кроме того, недавно в сети распространялась информация о захвате Богдановки в Бахмутском районе. Но в Минобороны это опровергли и заявили, что Богдановка остается под контролем ВСУ, но там идут тяжелые бои.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 14 апреля - читайте в актуальной сводке Генштаба ВСУ.

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