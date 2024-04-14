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Умеров: россияне хотят прорваться под Бахмутом, но ВСУ срывают эти планы

Фото: Рустем Умеров, министр обороны (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута. Но украинские военные срывают эти планы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута. Несмотря на численное преимущество противника, мы эффективно срываем эти планы благодаря отваге, подготовке и профессиональности защитников, которые удачно используют современные технологические системы в противовес врагу, который пытается получить преимущество живой силой", - рассказал министр.

Умеров добавил, что посетил боевые подразделения на Восточном направлении, которые дают отпор агрессору, и наградил отличившихся в тяжелых боях военнослужащих.

Ситуация под Бахмутом

Как заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Захват города создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.

Кроме того, недавно в сети распространялась информация о захвате Богдановки в Бахмутском районе. Но в Минобороны это опровергли и заявили, что Богдановка остается под контролем ВСУ, но там идут тяжелые бои.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 14 апреля - читайте в актуальной сводке Генштаба ВСУ.

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БахмутРустем УмеровВойна России против Украины