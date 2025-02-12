Умєров вперше зустрівся зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом

Як повідомляє РБК-Україна, про це Умєров написав у Facebook.

"Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом", - написав Умєров.

Він не розкрив деталей зустрічі.

Варто нагадати, що сьогодні у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Вперше воно пройде під головуванням Великої Британії та глави міноборони Британії Джон Гілі.

Раніше Умєров вже повідомив, що прибув у Брюссель.

"Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників", - заявив він.

Згодом стало відомо, що у Брюссель прибув і Піт Гегсет.

"Наше зобов’язання чітке: НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону.