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Умеров о результатах "Рамштайн": получили мощные пакеты, помощь будет продолжаться

Украина, Среда 12 февраля 2025 20:44
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Умеров о результатах "Рамштайн": получили мощные пакеты, помощь будет продолжаться Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги сегодняшнего "Рамштайна". Украина получила очень мощные пакеты помощи от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра во время пресс-конференции перед заседанием "Рамштейна".

Министр обороны сообщил, что на сегодняшней встрече было 50 стран, которые обсуждали бюджеты и приоритеты на 2025 год.

"Помощь по безопасности будет продолжаться. ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи... И от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь в этом году и в будущие годы", - подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что сегодня был проведен ряд двусторонних встреч.

"Начали с министром обороны США, затем имели встречи с европейскими партнерами. Считаю, "Рамштайн" состоялся продуктивно. Договорились, что следующий "Рамштайн" будет проводиться, место и время сообщим позже", - подчеркнул он.

На вопрос РБК-Украина, будет ли председательствовать снова Британия, министр ответил, что этот вопрос сейчас обсуждается.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.

США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет. Примечательно, что встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Британия.

Ранее сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров уже встретился с Гегсетом в Брюсселе.

Больше о "Рамштайн" и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

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