Євросоюз продовжить допомогу Україні навіть у разі вето Орбана: Reuters дізналося "план Б"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери - відповідальні люди, принаймні 26... Вони дотримуватимуться своїх зобов'язань", - заявив виданню неназваний високопосадовець ЄС, який бере участь у підготовці саміту лідерів країн блоку 14-15 грудня.

За його словами, якщо Орбан накладе вето на 50 мільярдів євро для України, які хочуть пообіцяти передати до 2027 року, блок може виділити меншу суму на більш короткий термін, або решта 26 країн ЄС можуть продовжити свою допомогу нашій країні на двосторонній основі.

При цьому чиновник припускає, що з Угорщиною все ще можуть знайти компроміс, як це було у грудні минулого року, коли ЄС виділив для України 18 млрд євро. Водночас він додав, що багато членів блоку розчаровані позицією угорського уряду.

"На загальну думку, угорські хулігани - це проблема, коли йдеться про нашу політику щодо російської агресії проти України", - зазначив чиновник.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, ще у червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким будуть надані гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року.

Вже у жовтні таку пропозицію підтримав Європейський парламент, створивши Український фонд.

Для того, щоб Євросоюз виділив ці кошти на допомогу Україні, потрібна згода всіх членів блоку. Питання розглянуть на саміті, що відбудеться 14-15 грудня.

Декілька днів тому видання Financial Times з посиланням на джерела писало про те, що в ЄС все ще далекі від згоди щодо виділення таких коштів для України.