Союзники Орбана проведуть закриту зустріч із республіканцями для припинення допомоги Україні, - ЗМІ

Союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч із республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заступник держсекретаря в офісі політичного директора прем'єр-міністра Мартон Угрошді та провідний про-орбанівський академік Аттіла Демко, а також співробітники угорського посольства у Вашингтоні в понеділок, 11 грудня, розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

У перший день саміту заплановано панельні виступи, присвячені війні в Україні, а також таким темам, як трансатлантичні культурні війни.

За словами джерела з числа республіканців, декого з учасників, включно з членами Конгресу від республіканців, було запрошено взяти участь у закритих переговорах наступного дня.

Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні з приводу майбутнього України. Минулого тижня Білий дім попередив, що без дій Конгресу гроші на закупівлю зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця року. У середу республіканці в Сенаті заблокували законопроект про надзвичайні витрати для фінансування війни в Україні.

Дипломатичне джерело, близьке до угорського посольства, сказало: "Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС".

Позиція Угорщини щодо України

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Угорщина з початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Чиновники ЄС повідомили минулого місяця, що Євросоюз розглядає можливість надання допомоги Угорщині, щоб заручитись підтримкою Будапешта для України. Однак зовсім недавно джерела Bloomberg, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня і обговорюватиме питання України, висловили скептицизм, що зростає, з приводу того, що на Орбана можна вплинути.

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