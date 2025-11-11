Умєров прибув до Туреччини: працюватиме над розблокуванням обміну полоненими

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров сьогодні прибув до Стамбула. Він проведе серію зустрічей, спрямованих на розблокування процесу обміну полоненими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.
"Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість - і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке - українці мають повертатись додому з полону", - зазначив Умєров.
За його словами, у межах робочого візиту заплановано низку зустрічей, головна мета яких - активізувати переговори та реалізувати домовленості щодо повернення українських військових і цивільних з російського полону.
Секретар РНБО підкреслив, що Україна продовжує роботу над відновленням регулярних обмінів полоненими за посередництва міжнародних партнерів, зокрема Туреччини.
Нагадаємо, 2 жовтня, у четвер, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 185 українських захисників.
Серед звільнених - військові Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які обороняли Маріуполь, "Азовсталь" і Чорнобильську АЕС. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.
Разом із військовими також були звільнені 20 цивільних громадян
Зазначається, що цей обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.
Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, що наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни".