Призов чоловіків з-за кордону, Крим та зброя: що сказав Умєров в інтерв'ю західним ЗМІ

Міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю західним ЗМІ, де розповів про плани призвати чоловіків до армії, які перебувають за кордоном. Також поділився оптимістичними прогнозами щодо повернення Криму та розповів про підтримку від союзників.

Що сказав Умєров в інтерв'ю німецьким виданням WELT та Bild - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про призов чоловіків з-за кордону

Як пишуть ЗМІ, в пошуках додаткових сил міністр оборони України хоче наступного року призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном.

За його словами, українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах потрібно попросити з’явитися до призовних пунктів. Він зауважив, що йдеться про запрошення.

Однак при цьому Умєров зазначив, що на всіх, хто не виконає цю вимогу, чекають санкції, які поки що обговорюються.

"Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно. Справедливість важлива. У майбутньому має бути заздалегідь ясно, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять", - цитує міністра WELT.

Міністр оборони також дав зрозуміти, що не має симпатії до тих, хто відмовляється від військової служби через сумління: "Виступати за свою країну і служити їй - не покарання. Це честь".

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, до Німеччини приїхав 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років, тобто призовного віку. З них наразі в країні перебувають 189 484 чоловіки.

Про військові плани та повернення Криму у 2024 році

Як пишуть західні ЗМІ, попри повідомлення про протистояння між Україною та Росією, міністр сповнений оптимізму. Він переконаний, що Кримський півострів, окупований Росією у 2014 році, може бути звільнений наступного року.

"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - заявив Умєров.

Він також згадав, що народився кримським татарином далеко від своєї батьківщини в Середній Азії, тому що "радянська влада депортувала весь народ". Сьогодні ж Російська Федерація знаходиться на темній стороні світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджує весь цивілізований світ. Міністр переконаний: "Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо".

Про підтримку США

"Я не думаю, що США вийдуть із гри", - сказав глава Міноборони, коментуючи підтримку з боку Сполучених Штатів Америки.

Він зауважив, що обидві сторони в Конгресі підтримують Україну, і вони також розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок.

Умєров пояснив свій оптимізм постійними консультаціями з партнерами: "Вони вселяють у нас упевненість у тому, що ми зможемо дотримуватись наших планів".

Україні потрібна зброя

Як зауважує BILD, без радіоелектронної боротьби, без безпілотників, без артилерії та без достатньої кількості боєприпасів Україні буде "важко".

Але Умєров акцентує, також зрозуміло що: "Ми не здамося".

Видання нагадує, що німецькі крилаті ракети Taurus все ще залишаються в списку бажань України.

"Нам точно потрібні всі ракети великої дальності від наших партнерів", - підкреслив міністр.

На уточнююче запитання, чи було це бажання щодо отримання Taurus, Умєров сказав: "Ми були б щасливі, якби уряд (Німеччини - ред.) міг надати нам і це".

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