У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо "призову українців з-за кордону"

У Міноборони уточнили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.

"На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, - ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються", - сказав він виданню.

Передісторія

Нагадаємо, сьогодні німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.

Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які поки що обговорюються. WELT та Bild зацитувало Умєрова так: "Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони [чоловіки] не приїдуть добровільно".

Про те, які ще заяви Умєрова з інтерв'ю оприлюднили WELT та Bild - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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