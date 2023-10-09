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Умєров поговорив з міністром оборони Нідерландів: серед тем - ППО та далекобійні ракети

Понеділок 09 жовтня 2023 15:49
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Умєров поговорив з міністром оборони Нідерландів: серед тем - ППО та далекобійні ракети Фото: міністр оборони Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова.

"Обговорили нагальні потреби на передовій - системи ППО, далекобійні ракети, артилерію. Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель та забезпечення, який стане корисним для України", - написав він.

Умєров подякував Нідерландам за лідерство в коаліції F-16, навчання наших пілотів, готовність надати винищувачі та плани створити центр підготовки пілотів.

Він також зазначив, що буде радий зустрітися з Оллонгрен під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Міністр також запросив свою колегу відвідати Україну найближчим часом.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу.

Зокрема, Нідерланди очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої українських пілотів навчають управлінню F-16. Також Нідерланди вже пообіцяли передати нам 42 таких винищувачі.

Глава Міноборони Нідерландів повідомляла, що Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року.

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Рустем Умєров Министерство обороны РФ
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