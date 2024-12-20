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Умєров подякував Іспанії за системи HAWK та попросив додаткової допомоги

П'ятниця 20 грудня 2024 23:04
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Умєров подякував Іспанії за системи HAWK та попросив додаткової допомоги Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес. Вони обговорили допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони.

Під час розмови вони обговорили ключові питання військової допомоги Україні на 2025 рік. Зокрема, детально розглянули графік постачання озброєння та техніки протягом найближчих 2 місяців.

Також Умєров подякував Роблес за надані системи HAWK, які значно посилили протиповітряну оборону України. Вони обговорили можливість додаткової допомоги для захисту українського неба.

"Окремо відзначив внесок Іспанії у підготовку українських військових, що є вагомим елементом нашої співпраці. Ще один важливий напрямок, якого торкнулися, - перспективи залучення іспанських оборонних компаній до спільних проєктів в Україні", - повідомив Умєров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія надала Україні 600 млн євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.

Допомога Україні від Іспанії

У травні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Іспанія надасть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що Мадрид передасть Україні нову додаткову батарею ЗРК HAWK. Постачання системи були заплановані на вересень.

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Війна в Україні Рустем Умєров
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