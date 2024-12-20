Умеров поблагодарил Испанию за системы HAWK и попросил дополнительной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес. Они обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.

Во время разговора они обсудили ключевые вопросы военной помощи Украине на 2025 год. В частности, подробно рассмотрели график поставки вооружения и техники в течение ближайших 2 месяцев.

Также Умеров поблагодарил Роблеса за предоставленные системы HAWK, которые значительно усилили противовоздушную оборону Украины. Они обсудили возможность дополнительной помощи для защиты украинского неба.

"Отдельно отметил вклад Испании в подготовку украинских военных, что является весомым элементом нашего сотрудничества. Еще одно важное направление, которого коснулись, - перспективы привлечения испанских оборонных компаний к совместным проектам в Украине", - сообщил Умеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 млн евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

Помощь Украине от Испании

В мае этого года президент Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК HAWK. Поставки системы были запланированы на сентябрь.