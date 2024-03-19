Умєров після "Рамштайну" анонсував нову допомогу від партнерів, яка "влаштує наші війська"
Україна протягом найближчих двох тижнів отримає від західних партнерів новий пакет допомоги, який "влаштує наші війська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова в інтервʼю Радіо Свобода.
"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, розпочнеться розвантаження… Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", - розповів Умєров.
За його словами, українські військові готові до потенційного наступу росіян із північного напрямку.
"Ми вже 10-й рік воюємо, готуємося, будуємо всі лінії оборони, про це вчора теж говорили у Вісбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову, ми завжди даватимемо відсіч і стримуватимемо ворога", - зазначив міністр.
"Рамштайн-20" та нова допомога Україні від партнерів
На американській авіабазі в Німеччині сьогодні, 19 березня, відбулася ювілейна, 20-та зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". На ній обговорювалися термінові потреби Сил оборони у зброї, а також було анонсовано нові пакети допомоги.
Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16, а також дрони стали пріоритетними темами під час ювілейного засідання Контактної групи з питань оборони України.
Детальніше про підсумки двадцятого "Рамштайну" - у матеріалі РБК-Україна.
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