Умеров после "Рамштайна" анонсировал новую помощь от партнеров, которая "устроит наши войска"

Украина в ближайшие две недели получит от западных партнеров новый пакет помощи, который "устроит наши войска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью Радио Свобода .

"Фокус был на артиллерии, воздушной обороне, всему, что касается нашей потребности в ракетах, мы получили эту помощь и едем с результатами. Надеюсь, в ближайшее время уже до 15 дней, начнется разгрузка... Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг, планируем еще и увеличить производство, потому едем с пакетом, который устроит наши войска", - рассказал Умеров.

По его словам, украинские военные готовы к потенциальному наступлению россиян с северного направления.

"Мы уже 10-й год воюем, готовимся, строим все линии обороны, об этом вчера тоже говорили в Висбадене с нашими партнерами, чтобы усилить инженерную составляющую, мы будем всегда давать отпор и сдерживать врага", - отметил министр.

"Рамштайн-20" и новая помощь Украине от партнеров

На американской авиабазе в Германии сегодня, 19 марта, состоялась юбилейная, 20-я встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". На нем обсуждались срочные потребности Сил обороны в оружии, а также были анонсированы новые пакеты помощи.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны стали приоритетными темами во время юбилейного заседания Контактной группы по обороне Украины.

Детальнее об итогах двадцатого "Рамштайна" - в материале РБК-Украина.