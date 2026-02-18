Переговори в Женеві

Як відомо, 17-18 лютого у Женеві розпочався черговий раунд перемовин щодо завершення війни в Україні. Представники США, Росії та України сіли за стіл переговорів, щоб спробувати вирішити незавершені пункти мирного плану.

Москва поновила делегацію на переговорах і відправила цього разу, серед інших, відомого посіпаку Кремля Володимира Мединського, який встиг заробити сумнівну репутацію в політичних колах. Мединський брав участь і в попередніх спробах домовитись про мир, ще у Стамбулі, однак все закінчувалось провалом.

Його недолюблюють через розповсюдженн наративів Кремля, розмови про Русь, Рюриковичів, тощо, та головне - за відсутність результату.

Голова української делегації на переговорах Рустем Умєров, висловлюючись про перший день переговорів 17 лютого, повідомив - українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".

18 лютого очікується продовження діалогу в Женеві між Україною, США та РФ щодо врегулювання війни.