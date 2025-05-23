Умєров після обміну: сподіваємось на допомогу США з припиненням вогню

"Перш за все, Україна віддана припиненню вогню. Ми вдячні президенту (США, - ред.) Дональду Трампу за його ініціативу. Ми вдячні всім європейським та американським партнерам, які нам допомагають. Наразі це перший етап", - пояснив міністр.

Він зауважив, що припинення вогню досі не досягнуто, а Україна прагне саме цього.

"І ми сподіваємося, що США підтримають Україну в досягненні припинення вогню", - зазначив він.

На запитання про послання для Трампу, Умєров відповів, що наразі висловлюється вдячність за його допомогу.