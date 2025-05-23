Умєров після обміну: сподіваємось на допомогу США з припиненням вогню

Україна залишається відданою ідеї припинення вогню та сподівається на подальшу підтримку з боку США у досягненні тривалого миру.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає кореспондент РБК-Україна.
"Перш за все, Україна віддана припиненню вогню. Ми вдячні президенту (США, - ред.) Дональду Трампу за його ініціативу. Ми вдячні всім європейським та американським партнерам, які нам допомагають. Наразі це перший етап", - пояснив міністр.
Він зауважив, що припинення вогню досі не досягнуто, а Україна прагне саме цього.
"І ми сподіваємося, що США підтримають Україну в досягненні припинення вогню", - зазначив він.
На запитання про послання для Трампу, Умєров відповів, що наразі висловлюється вдячність за його допомогу.
Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Їх розмова тривала дві години. Після цього президент США повідомив, що Росія та Україна розпочнуть негайні переговори про припинення вогню та завершення війни.
Путін теж зробив заяву після завершення розмови із Трампом. Однак він заявив, що "припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей".
Також Путін заговорив про меморандум між Росією та Україною, до якого може "увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання".
Президент України Володимир Зеленський відповів, що якщо російська сторона запропонує якісь "меморандуми", то це не буде секретом. Такий документ, на його думку, міг би стати основою для подальшої "мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору".
Після розмови з диктатором Трамп також зателефонував Зеленському та європейським лідерам.
Водночас за даними ЗМІ, під час телефонного дзвінка Трамп заявив, що "Росія та Україна тепер будуть шукати рішення між собою".
Детальніше про заяву, що шокувала лідерів ЄС, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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