Умеров после обмена: надеемся на помощь США с прекращением огня

"Прежде всего, Украина привержена прекращению огня. Мы благодарны президенту (США, - ред.) Дональду Трампу за его инициативу. Мы благодарны всем европейским и американским партнерам, которые нам помогают. Сейчас это первый этап", - пояснил министр.

Он отметил, что прекращение огня до сих пор не достигнуто, а Украина стремится именно к этому.

"И мы надеемся, что США поддержат Украину в достижении прекращения огня", - отметил он.

На вопрос о послании для Трампа, Умеров ответил, что сейчас выражается благодарность за его помощь.