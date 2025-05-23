Умеров после обмена: надеемся на помощь США с прекращением огня

Украина остается преданной идее прекращения огня и надеется на дальнейшую поддержку со стороны США в достижении длительного мира.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент РБК-Украина.
"Прежде всего, Украина привержена прекращению огня. Мы благодарны президенту (США, - ред.) Дональду Трампу за его инициативу. Мы благодарны всем европейским и американским партнерам, которые нам помогают. Сейчас это первый этап", - пояснил министр.
Он отметил, что прекращение огня до сих пор не достигнуто, а Украина стремится именно к этому.
"И мы надеемся, что США поддержат Украину в достижении прекращения огня", - отметил он.
На вопрос о послании для Трампа, Умеров ответил, что сейчас выражается благодарность за его помощь.
Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился два часа. После этого президент США сообщил, что Россия и Украина начнут немедленные переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Путин тоже сделал заявление после завершения разговора с Трампом. Однако он заявил, что "прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей".
Также Путин заговорил о меморандуме между Россией и Украиной, в который может "войти вопрос о прекращении огня и принципах урегулирования".
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что если российская сторона предложит какие-то "меморандумы", то это не будет секретом. Такой документ, по его мнению, мог бы стать основой для дальнейшей "карты, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору".
После разговора с диктатором Трамп также позвонил Зеленскому и европейским лидерам.
В то же время по данным СМИ, во время телефонного звонка Трамп заявил, что "Россия и Украина теперь будут искать решение между собой".
Подробнее о заявлении, которое шокировало лидеров ЕС, можно узнать в материале РБК-Украина.
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