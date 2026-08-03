UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Умєров отримав нову посаду в секторі безпеки: указ Зеленського

14:02 03.08.2026 Пн
2 хв
Чим займатиметься Умєров на новій посаді?
aimg Олена Чупровська
Фото: новий керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров (Getty Images)

Колишній секретар РНБО Рустем Умєров отримав нову посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського

Крім того, глава держави звільнив Умєрова з посади секретаря РНБО.

"Звільнити Умєрова Рустема Енверовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента.

"Це для Умєрова природня сфера – постійні спеціальні міжнародні контакти, зовнішня діяльність, структура, яка поєднує зброю та міжнародний трек. І там є базова основа, щоб "заземлити" всю роботу щодо антибалістичної коаліції, дрон-ділам тощо", - пояснював співрозмовник РБК-Україна.

Хто очолював СЗР до Умєрова

До Умєрова тимчасовим виконувачем обов'язків Голови Служби зовнішньої розвідки України був Олег Луговський, якого було призначено на посаду указом Президента від 4 лютого 2026 року № 100/2026. До цього відомство очолював Олег Іващенко (з березня 2024 року до січня 2026 року).

Чим займається Служба зовнішньої розвідки

Голова Служби зовнішньої розвідки України керує органом, який:

  • добуває розвідувальну інформацію за кордоном про військові, політичні, економічні та інші загрози Україні;
  • організовує проведення зовнішньої розвідки та спеціальних розвідувальних операцій;
  • доповідає здобуту інформацію президенту та іншим керівникам держави;
  • забезпечує захист національних інтересів України за межами країни.
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Рустем Умєров