Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского

Кроме того, глава государства уволил Умерова с должности секретаря СНБО.

"Уволить Умерова Рустема Энверовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в указе президента.

"Это для Умерова естественная сфера - постоянные специальные международные контакты, внешняя деятельность, структура, сочетающая оружие и международный трек. И там есть базовая основа, чтобы "заземлить" всю работу по антибаллистической коалиции, дрон-делам и т.д.", - объяснял собеседник РБК-Украина.

Кто возглавлял СВР в Умеров

До Умерова временным исполняющим обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины был Олег Луговский, назначенный на должность указом Президента от 4 февраля 2026 года № 100/2026. До этого ведомство возглавлял Олег Иващенко (с марта 2024 года по январь 2026 года).

Чем занимается Служба внешней разведки

Председатель Службы внешней разведки Украины руководит органом, который: