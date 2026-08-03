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Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского

14:02 03.08.2026 Пн
2 мин
Чем будет заниматься Умеров на новой должности?
aimg Елена Чупровская
Фото: новый руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров (Getty Images)

Бывший секретарь СНБО Рустем Умеров получил новую должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, глава государства уволил Умерова с должности секретаря СНБО.

"Уволить Умерова Рустема Энверовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в указе президента.

"Это для Умерова естественная сфера - постоянные специальные международные контакты, внешняя деятельность, структура, сочетающая оружие и международный трек. И там есть базовая основа, чтобы "заземлить" всю работу по антибаллистической коалиции, дрон-делам и т.д.", - объяснял собеседник РБК-Украина.

Кто возглавлял СВР в Умеров

До Умерова временным исполняющим обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины был Олег Луговский, назначенный на должность указом Президента от 4 февраля 2026 года № 100/2026. До этого ведомство возглавлял Олег Иващенко (с марта 2024 года по январь 2026 года).

Чем занимается Служба внешней разведки

Председатель Службы внешней разведки Украины руководит органом, который:

  • добывает разведывательную информацию за границей о военных, политических, экономических и других угрозах Украине;
  • организует проведение внешней разведки и специальных разведывательных операций;
  • докладывает полученную информацию президенту и другим руководителям государства;
  • обеспечивает защиту национальных интересов Украины вне страны.

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