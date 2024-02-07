Умєров обговорив ситуацію на полі бою в Україні з главою Пентагону

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 7 лютого, провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

Про деталі розмови розповів прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За його словами, Остін обговорив з Умеровим ситуацію на полі бою в Україні та майбутнє засідання Контактної групи оборони України.

"Остін підтвердив прихильність Сполучених Штатів і нашої коаліції, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, підтримці України в її тривалій боротьбі проти неспровокованої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.

"Рамштайн-19"

Сьогодні стало відомо, що нова зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 14 лютого.

А 23 січня відбулось засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.