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Умєров обговорив розмінування Чорного моря з главою Міноборони Румунії

Архівне фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 16 січня, провів розмову зі своїм румунським колегою Анджелом Тилваром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Поінформував свого колегу про ситуацію на фронті. Вдячний Румунії за непохитну підтримку, зокрема за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16", - йдеться в заяві.

Також міністри обговорили регіональну безпеку та ініціативу з розмінування Чорного моря - MCM Black Sea.

Умеров уточнив, що Україна очікує посилення оборонного співробітництва між нашими країнами. Також сторони домовилися про обмін візитами для зміцнення діалогу.

Розмінування Чорного моря

Нагадаємо, у зв'язку з проблемою великої кількості дрейфуючих мін у Чорному морі та продовженням російських атак в акваторії Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування моря.

На тому тижні глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі скоро буде підписана. Після цього місія розпочнеться.

Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.

Додамо, нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря. Вчора він також заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

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