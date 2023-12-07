Умєров обговорив з Остіном план операцій України на 2024 рік. І назвав окремий фокус

Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін обговорили план операцій України на 2024 рік. Окремий фокус зустрічі міністрів - це посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Facebook.

"Сторони обговорили стратегічні цілі та план операцій України на 2024 рік. Окремо міністри обговорили розвиток спільного оборонного співробітництва, залучення інвестицій у ВПК", - йдеться у повідомленні.

"Мали відкритий, чесний діалог між українським та американським урядом та компаніями про локалізацію виробництва в Україні, актуальні потреби та спроможності наших країн, можливості для розвитку співробітництва, інвестиції та будівництво спільних підприємств", - зазначив Умєров.

Крім того, цього міністри обговорили продовження підтримки України з боку США. Умєров висловив сподівання, що фінансування на 2024 рік буде ухвалене.

"Окремий фокус - посилення протиповітряної оборони. Це особливо важливо в зимовий період", - зазначили у Міноборони.

Також Умєров та Остін обговорили підготовку української армії за стандартами НАТО і будівництво фортифікаційних споруд.

Візит української делегації до США

Нагадаємо, що українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до США. Українська делегації провела зустрічі з законодавцями, урядовцями та бізнесом США.

Зокрема, у Пентагоні заявили, що Умєров та Ллойд Остін провели переговори "за зачиненими дверима".

Вчора, 6 грудня, у Вашингтоні відбувся новий форум оборонних індустрій. Президент Володимир Зеленський запросив оборонні компанії США до співпраці з Україною.

Відомо, що у рамках американсько-української конференції США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною. Увага буде зосереджена на виробництві гібридних систем ППО.