Умеров обсудил с Остином план операций Украины на 2024 год. И назвал отдельный фокус

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили план операций Украины на 2024 год. Отдельный фокус встречи министров - это усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Facebook.

"Стороны обсудили стратегические цели и план операций Украины на 2024 год. Отдельно министры обсудили развитие совместного оборонного сотрудничества, привлечение инвестиций в ВПК", - говорится в сообщении.

"Был открытый, честный диалог между украинским и американским правительством и компаниями о локализации производства в Украине, актуальные потребности и способности наших стран, возможности для развития сотрудничества, инвестиции и строительство совместных предприятий", - отметил Умеров.

Кроме того, министры обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США. Умеров выразил надежду, что финансирование на 2024 год будет принято.

"Отдельный фокус - усиление противовоздушной обороны. Это особенно важно в зимний период", - отметили в Минобороны.

Также Умеров и Остин обсудили подготовку украинской армии по стандартам НАТО и строительство фортификационных сооружений.

Визит украинской делегации в США

Напомним, что украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в США. Украинская делегация провела встречи с законодателями, чиновниками и бизнесом США.

В частности, в Пентагоне заявили, что Умеров и Ллойд Остин провели переговоры "за закрытыми дверями".

Вчера, 6 декабря, в Вашингтоне прошел новый форум оборонных индустрий. Президент Владимир Зеленский пригласил оборонные компании США к сотрудничеству с Украиной.

Известно, что в рамках американо-украинской конференции США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной. Внимание будет сосредоточено на производстве гибридных систем ПВО.