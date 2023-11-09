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Умєров обговорив з міністром оборони Франції виробництво зброї в Україні

Четвер 09 листопада 2023 19:00
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Умєров обговорив з міністром оборони Франції виробництво зброї в Україні Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. Зокрема, вони обговорили виробництво зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова в Facebook.

"Провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню про продовження військової допомоги Україні. Це зміцнить обороноздатність України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - заявив він.

Міністр додав, що також вони обговорили візію розширення співпраці в оборонному секторі та локалізації виробництва в Україні.

Допомога Україні від Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

28 вересня під час свого візиту до Києва Лекорню зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

Сьогодні французький міністр оголосив, що Париж виділить ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

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Рустем Умєров Франція Війна Росії проти України
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