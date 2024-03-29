Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення України системами ППО з ракетами

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 29 березня, поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook .

"Провів продуктивну щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном", - ідеться в повідомленні міністра.

Він надав йому детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст.

Також Умєров наголосив на важливості забезпечення України більшою кількістю систем протиповітряної оборони та ракет для них. Глава Міноборони України висловив подяку міністру Остіну за його постійну підтримку.

РФ уночі намагалася влучити по двох ГЕС в Україні

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.