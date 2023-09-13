Умєров обговорив із главою Міноборони Канади військову допомогу Україні

"Сьогодні я розмовляв із міністром оборони України", - йдеться в повідомленні.

Він заявив, що вони обговорювали можливості Канади щодо продовження підтримки України.

"Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад 1,8 мільярда канадських доларів - і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Блер.

Військова допомога Україні від Канади

На початку липня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки. До нього увійшли камери для безпілотників.

Також, 10 червня уряд Канади оголосив, що передасть українським військовим 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow і 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

Окрім цього, Канада увійша до коаліції держав, яка була створена для навчання ВПС України експлуатації та обслуговуванню винищувачів F-16.