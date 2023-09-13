Умеров обсудил с главой Минобороны Канады военную помощь Украине

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня, 13 сентября, провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Биллом Блэром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Канады.
"Сегодня я разговаривал с министром обороны Украины", - говорится в сообщении.
Он заявил, что они обсуждали возможности Канады по продолжению поддержки Украины.
"Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1,8 миллиарда канадских долларов - и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Блэр.
В начале июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете поддержки Украины и укреплении трансатлантической безопасности. В него вошли камеры для беспилотников.
Также, 10 июня правительство Канады объявило, что передаст украинским военным 287 дополнительных ракет АИМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, Канада вошла в коалицию государств, созданную для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.
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