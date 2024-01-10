Умєров обговорив із главою Міноборони Бразилії розвиток оборонних технологій та інновацій
Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 10 січня, провів розмову зі своїм бразильським колегою Жозе Мусіу Монтейру Фільо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави оборонного відомства України в соціальній мережі X.
"Провів відеодзвінок із моїм бразильським колегою Жозе Мусіу Монтейру Фільо", - йдеться в заяві.
Міністри обговорили зміцнення взаємного співробітництва, а також розвиток оборонних технологій та інновацій.
"Поінформував міністра про поточну ситуацію з безпекою на лінії фронту", - пише Умеров.
Глава Міноборони запросив свого бразильського колегу відвідати Україну.
Позиція Бразилії з приводу війни РФ проти України
Країна займає умовно нейтральну позицію і регулярно закликає до дипломатичного врегулювання війни.
У квітні минулого року The New York Times писало, що Україна хотіла закупити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії в її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовилася і наполягла на мирних переговорах.
Уже в серпні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вкотре заговорив про війну в Україні. Він заявив, що світ повернувся до менталітету холодної війни.
На початку грудня стало відомо, що російського диктатора Володимира Путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, однак Бразилія може його заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.
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