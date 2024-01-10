Умєров обговорив із главою Міноборони Бразилії розвиток оборонних технологій та інновацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави оборонного відомства України в соціальній мережі X .

"Провів відеодзвінок із моїм бразильським колегою Жозе Мусіу Монтейру Фільо", - йдеться в заяві.

Міністри обговорили зміцнення взаємного співробітництва, а також розвиток оборонних технологій та інновацій.

"Поінформував міністра про поточну ситуацію з безпекою на лінії фронту", - пише Умеров.

Глава Міноборони запросив свого бразильського колегу відвідати Україну.

Позиція Бразилії з приводу війни РФ проти України

Країна займає умовно нейтральну позицію і регулярно закликає до дипломатичного врегулювання війни.

У квітні минулого року The New York Times писало, що Україна хотіла закупити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії в її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовилася і наполягла на мирних переговорах.

Уже в серпні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вкотре заговорив про війну в Україні. Він заявив, що світ повернувся до менталітету холодної війни.

На початку грудня стало відомо, що російського диктатора Володимира Путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, однак Бразилія може його заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.