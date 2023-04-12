Україна хоче закупити зброю у Бразилії. Влада відмовляється на користь переговорів, - NYT

Україна хоче закупити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії в її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовляється і наполягає на мирних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання зазначає, що минулого року німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії з проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина давала Бразилії. Однак відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо вона збирається в Україну.

Бразилія, яка залежить від Росії в постачанні добрив і палива, також ясно дала зрозуміти, що не буде відправляти зброю, призначену для лінії фронту, і замість цього наполягає на посередництві в мирних переговорах.

"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну", - заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Документи Пентагону, які нещодавно просочилися, показали, що Україна дедалі більше відчайдушно потребує зброї, щоб стримати російські війська, особливо в засобах протиповітряної оборони, які може поставити Бразилія.

Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання довгого списку озброєнь, що включає бронетехніку, літаки, системи ППО, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю і боєприпаси, згідно з листуванням, отриманим The New York Times через бразильські закони про публічні документи. Бразилія здебільшого ігнорує ці прохання.

Бразилія є великим виробником військових літаків, багато з яких виробляються бразильською авіабудівною компанією Embraer. Літаки - це те, чого Україна потребує найбільше, кажуть експерти з озброєнь. Країни, що розвиваються, такі як Бразилія, також мають системи озброєнь, які дешевші в експлуатації та обслуговуванні.

Однак Бразилія стверджує, що її керівним принципом зовнішньої політики вже давно є прагнення залишатися другом для всіх. Тим не менш, країна довела, що готова продавати товари іншим воюючим державам. Від початку війни в Ємені 2014 року Бразилія поставила Саудівській Аравії та ОАЕ понад 21 тисячу тонн зброї та боєприпасів на суму 680 мільйонів доларів, включно із засудженими міжнародним співтовариством касетними боєприпасами, згідно з торговими даними.