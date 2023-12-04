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Натякнув на арешт? Президент Бразилії запросить Путіна відвідати країну, але будуть "наслідки"

Понеділок 04 грудня 2023 18:48
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Натякнув на арешт? Президент Бразилії запросить Путіна відвідати країну, але будуть "наслідки" Архівне фото: Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російського диктатора Володимира Путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, однак Бразилія може його заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Terra.

Він уточнив, що Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але йому доведеться "оцінити наслідки" такого візиту.

"Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", - сказав Лула.

Що цьому передувало

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

Лула да Сільва заявляв раніше, що судова система Бразилії буде вирішувати, чи потрібно арештовувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає саміт G20, який пройде в цій державі наступного року.

У вересні міністр юстиції та громадської безпеки Флавіо Діно говорив, що Бразилія розглядає можливість виходу з Міжнародного кримінального суду.

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