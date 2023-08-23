Президент Бразилії про Україну: світ повернувся до менталітету холодної війни

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вкотре заговорив про війну в Україні. Він заявив, що світ повернувся до менталітету холодної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Бразильський лідер зробив відповідну заяву на саміті БРІКС. Він прокоментував війну РФ проти України та інші конфлікти у світі.

"Всього за кілька років ми відступили від доброго багатополярного сценарію до сценарію, який повертається до застарілого менталітету холодної війни та геополітичної конкуренції", - сказав Лула да Сілва.

При цьому президент Бразилії назвав "дурістю" повернення до холодної війни, а також вчергове розкритикував Радбез ООН.

" Поточний головний конфлікт, який відбувається в Україні, має глобальні наслідки... Ми не недооцінюємо труднощів досягнення миру. Ми також не можемо залишатися байдужими до смертей, яких щодня стає все більше. Ми готові приєднатися до зусиль, які можуть ефективно сприяти припиненню вогню та справедливому та міцному миру", - додав лідер.

Неоднозначні заяви бразильського лідера

Варто зазначити, раніше президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте у Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером та навіть готовий відвідати Бразилію, якщо буде офіційне запрошення. Проте Лула да Сілва проігнорував слова Зеленського, а також його запрошення відвідати Україну.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.